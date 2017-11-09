Почему в 2017 году так сильно дорожает бензин?

Какого чёрта в стране, которая держит первое место в мире по производству нефти, цены на топливо с начала года растут втрое быстрее инфляции? Дело тут не в дефиците топлива, выпуск бензина в целом который год на подъёме.



Дефицита бензина в РФ нет в помине, наоборот, громадный избыток топлива с удвоенной силой прёт на экспорт. Эксперты предполагают, что за счёт акцизов на бензин правительство попросту хочет закрыть дыры в бюджете.



В сентябре, несмотря на новости про маховик топливного подорожания, премьер Медведев подписал указ о внеплановом повышении топливных акцизов. Автовладельцев обложили дополнительной данью в 50 копеек на литр. Это в придачу к уже заложенному в бюджет нынешнего года повышению на 30 коп. за литр бензина и 23 коп. дизеля. Как радостно отметил глава Минфина А. Силуанов, дополнительное обстригание народа бензиновой данью уже до конца 2017 г. позволит выудить из его карманов ещё 40 млрд рублей.



Регулярное повышение топливных поборов – процесс увлекательный, попробуй останови на скаку этого давно разогнавшегося коня. Шутка ли, лёгким росчерком пера правительство получит за счёт этой примитивной схемы дополнительные 60 млрд руб. в 2018 г. и минимум 80 млрд руб. – в 2019-м.



Правительственные повышения дали всего 1,5% подорожания топлива. Кто виноват в остальном? 20% к цене бензина накручивают автозаправки. Как только ценам на бензин начинает что-то угрожать, например нефть заметно дешевеет, сразу по 10–15 нефтеперерабатывающих заводов одновременно пытаются встать на плановый ремонт. А это около 60% всех бензиновых мощностей РФ. У нас с негласной подачи правительства такое подлое обдирание народа прокатывает регулярно и безнаказанно.



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