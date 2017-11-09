Поставщики предрекли скорое подорожание соли в России
9 ноября 2017, 08:59 [ «Аргументы Недели» ]
В ближайшее время в России подорожает соль. Такой прогноз сделали поставщики пищевого продукта.В материале, опубликованном газетой «Известия», говорится о том, что до конца текущего года повышение цен на соль должно составить 10%. Соледобытчики объяснили грядущее подорожание нехваткой железнодорожных вагонов для перевозки продукции. Еще одним следствием проблем с транспортировкой соли может стать ее дефицит на магазинных полках.
Ранее «Аргументы недели» писали о том, что специалисты предрекли увеличение цен на рыбу. Это связано с повышением налоговых ставок для промысловиков в Дальневосточном и Северном бассейне.