Поставщики предрекли скорое подорожание соли в России

В ближайшее время в России подорожает соль. Такой прогноз сделали поставщики пищевого продукта.

В материале, опубликованном газетой «Известия» , говорится о том, что до конца текущего года повышение цен на соль должно составить 10%. Соледобытчики объяснили грядущее подорожание нехваткой железнодорожных вагонов для перевозки продукции. Еще одним следствием проблем с транспортировкой соли может стать ее дефицит на магазинных полках.

Ранее «Аргументы недели» писали о том, что специалисты предрекли увеличение цен на рыбу. Это связано с повышением налоговых ставок для промысловиков в Дальневосточном и Северном бассейне.