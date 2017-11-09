Еврокомиссия заявила о бесполезности «Северного потока – 2»
9 ноября 2017, 08:36 [ «Аргументы Недели» ]
Строящийся Россией газопровод «Северный поток – 2» не нужен Европе. Такие выводы содержатся в документах Еврокомиссии.К данным материалам получило доступ РИА Новости. В них прогнозируется, что в ближайшие годы потребление топлива странами Европейского союза сократится. Снижение спроса и рост поставок сжиженного газа сделает реализацию проектов, подобных «Северному потоку – 2», бессмысленной, уверены в Еврокомиссии.
Ранее «Аргументы недели» писали, что достижение плановых показателей финансирования строительства газопровода оказалось под угрозой из-за ограничительных мер, введенных Соединенными Штатами.