Сбои зафиксированы в работе системы управления полетами над Москвой

Сбои зафиксированы в работе новой системы управления полетами "Синтез-АР4" над Москвой. Руководитель ФГУП "Госкорпорации по организации воздушного движения" ("ГК по ОрВД" Игорь Моисеенко доложил о сбое взаместителю министра транспорта РФ Валерию Окулову.

Система "Синтез-АР4", с помощью которой ведется управление воздушным движением в московской зоне и над центром европейской части России, за 17 дней работы (с 10 по 27 октября) дважды дала сбой, - передает ТАСС.

19 октября произошел отказ в работе комплекса средств автоматизации управления воздушным движением на секторе УВД "Москва-подход 2" (зона прилета и вылета над Шереметьево). 24 октября произошло нарушение работоспособности в части автоматической обработки сообщений плановой информации.

Факт сбоев подтвердили и в разработчике системы, "Концерне ВКО "Алмаз-Антей".

В первом случае отказ был "парирован средствами встроенного и автономного резервирования". Перерыва в информационном обеспечении не было. Во втором случае помог перезапуск некоторых серверов.