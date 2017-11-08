На Южном Урале собрали рекордные объемы зерна за последние 25 лет

В 2017 году на Южном Урале собрали рекордные объемы зерна за последние четверть века. Как заявил глава регионального Минсельхоза Сергей Сушков, по итогам аграрного сезона было собрано 2 миллиона 417 тысяч тонн зерновых, что на 17 процентов больше прошлого года.



- Увеличение урожая связано не только с хорошими погодными условиями, но и совершенствованием технологий, повышением эффективности господдержки, культуры земледелия, своевременным обновлением техники, — уточнил Сергей Сушков.

При этом все больше хозяйств занимаются востребованными культурами, которые стоят выше пшеницы. Это гречиха, люпин, соя.

На сегодняшний день осталось обмолотить меньше 1 процента территории, засаженной подсолнечником, ведутся посадки озимых культур и заготавливабтся корма для животных. Сейчас полным ходом ведется подготовка пашни к весне. Работы проводятся с опережением графика.

По данным минсельхоза, запасов хватит на 2 года. Губернатор отметил, что необходимо сохранить этот темп работы и в следующие годы.