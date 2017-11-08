Определены размеры бюджетной помощи Крыму и Чечне

Дотации Чечне, Крыму и Севастополю прописывались отдельными строками в бюджете 2017 года, в будущем гожу эти регионы продолжат получать помощь. Правительство РФ определило размеры дотаций Крыму и Чечне.

Регионам будет выделено 46 млрд рублей. Республике Крым планируется выделить 23,2 млрд рублей, Севастополю — 5,4 млрд рублей. Чечня получит 17,1 млрд руб. Есть разные виды дотаций. Эти направлены на то, чтобы обеспечить сбалансированность регионального бюджета, сообщает РБК.

Отмечается, что дотация на балансировку бюджета Чечни в 2018 году незначительно сократится, а Крыма — увеличится на 24%.

Правительство в 2018 году распределит между 74 российскими регионами 100,4 млрд руб. дотаций на повышение зарплат бюджетников согласно майским указам президента.