В Крыму могут создать аналог Силиконовой долины

Крымские власти в настоящий момент рассматривают возможность создания в республике аналога калифорнийской Силиконовой долины.

Данную информацию предоставил сегодня глава полуострова Сергей Аксенов, который отметил, что специалисты активно анализируют варианты организации в Крыму центра по развитию IT-технологий. Как уточняет ТАСС, в республике есть серьезные трудовые ресурсы для реализации данного проекта, в частности, отличные программисты.

Аксенов подчеркнул, что крымские власти пытаются сформировать группу экспертов и создать для них все необходимые условия.