В Крыму могут создать аналог Силиконовой долины
8 ноября 2017, 09:42 [ «Аргументы Недели» ]
Крымские власти в настоящий момент рассматривают возможность создания в республике аналога калифорнийской Силиконовой долины.
Данную информацию предоставил сегодня глава полуострова Сергей Аксенов, который отметил, что специалисты активно анализируют варианты организации в Крыму центра по развитию IT-технологий. Как уточняет ТАСС, в республике есть серьезные трудовые ресурсы для реализации данного проекта, в частности, отличные программисты.
Аксенов подчеркнул, что крымские власти пытаются сформировать группу экспертов и создать для них все необходимые условия.