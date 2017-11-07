ЦБ: Санация системно значимых банков может продолжиться

Первый зампред Центрального банка РФ Дмитрий Тулин заявил о возможном продолжении санации системно значимых банков. Банкир рассказал о перспективах и актуальных вопросах в российском банковском секторе в своем выступлении в Уральском Федеральном университете.

Замглавы ЦБ рассказал, что санация системно значимых банков может продолжиться через Фонд консолидации банковского сектора.

По словам Тулина, Центробанк не исключает "дальнейшего применения нового механизма финансового оздоровления", - передает ТАСС. Он подчеркнул, что Фонд консолидации банковского сектора создавался как системное решение для будущих проблем, признаки которых могут обнаружиться позднее. "Фонд заточен под банки, банкротство которых по тем или иным причинам недопустимо с точки зрения властей", - сказал Тулин.

Топ-менеджер Банка России отметил, что главной задачей ЦБ является недопущение макроэкономической нестабильности.

В августе и сентябре ЦБ объявил о санации банков "Открытие" и Бинбанка через новый механизм - Фонд консолидации банковского сектора. Вероятно, санация этих банков будет продолжаться около года, после чего они будут проданы.