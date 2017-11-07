Бюджет Челябинской области в 2018 году может обойтись без займов

Глава регионального Минфина Андрей Пшеницын отметил, что Южный Урал, вполне возможно, сможет в следующем году обойтись без заемных средств.



Отметим, что согласно распланированному бюджету на следующий год дефицит средств в регионе составит около 11.9 миллиардов рублей. Вполне возможно, что на его покрытие будут использованы облигационные и коммерческие займы.

- Это не значит, что по факту в них появится потребность, - уточнил Андрей Пшеницын. - В 2018 году мы продолжим реализацию положительно зарекомендовавших себя мер по повышению эффективности расходов и повышению доходов, которые, надеемся, помогут обойтись без заимствований.