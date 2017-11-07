Граждане РФ в ближайшие месяцы ожидают роста курса доллара

Около 60 процентов россиян убеждены, что в ближайшие месяцы курс доллара увеличится.

Согласно данным опроса ВЦИОМ, более половины граждан РФ убеждены, что в скором времени доллар будет стоить 63 рубля. Не мене 49 процентов опрошенных людей считают, что через год данную валюту можно будет купить уже за 64 рубля. Отмечается, что на момент исследования официальный курс составлял 58 рублей.

Уточняется, что опрос проводился с 30 октября по 1 ноября текущего года. В нем приняли участие 1,8 тысячи россиян, достигших совершеннолетия.