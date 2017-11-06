Нефть достигла двухлетнего максимума после ареста саудовских принцев

Стоимость барреля нефти марки Brent в ходе торгов 6 ноября достигла отметки $62,87, что примерно на 1,3% выше уровня закрытия предыдущих торгов. В последний раз дороже баррель Brent стоил в начале июля 2015 года. В Саудовской Аравии 11 принцев арестованы по подозрению в коррупции

Аналитики Bloomberg связали рост нефтяных котировок с арестами в Саудовской Аравии. Среди арестованных оказался и член правления нефтяной компании Saudi Aramco Ибрагим аль-Ассаф.

Эксперты полагают, что аресты призваны укрепить положение наследного принца Мухаммеда Бен-Сальмана. Он известен как сторонник сокращения квот организации стран-экспортеров нефти.