СМИ узнали, что в США начато расследование против ВТБ из-за долгов Мозамбика

Министерство юстиции США и ФБР начали расследование против трех банков — швейцарского Credit Suisse, российского ВТБ и французского BNP Paribas — для выяснения их роли в продаже $2 млрд долговых обязательств Мозамбика.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По информации издания, ФБР начало изучать ситуацию летом прошлого года. Собеседники WSJ утверждают, что бюро расследует, содействовали ли эти банки осуществлению неуместных выплат в адрес высокопоставленных чиновников Мозамбика. Новое расследование властей Америки является более широким по охвату и может привести к предъявлению обвинений в уголовных преступлениях. В рамках разбирательства группа сотрудников ФБР в 2016 году посетила столицу Мозамбика. Он встречались с инвесторами, которым были проданы мозамбикские бонды. Их просили предоставить всю документацию и переписку с банками, связанными со сделками.

Кроме того, отметило издание, Минюст США организовал встречу с представителями Credit Suisse, ВТБ и юристами из Лондона, чтобы обсудить сделки с инвесторами в Мозамбике.