В будущем году в России поднимутся цены на дизельное топливо

Специалисты сделали неутешительные прогнозы насчет стоимости дизельного топлива в будущем году.

В октябре текущего года эксперты отметили повышение цен на дизельное топливо на 3,9 процента. В общей сложности с начала года рост данных показателей достиг 5,6 процентов. Согласно некоторой информации, с 1 января 2018 года акцизы будут увеличены на 50 копеек, сообщило в субботу, 4 ноября, информационное агентство Тамбов-информ.

Правительство России также объявило еще одно повышение стоимости в июле.