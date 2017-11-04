Красный Крест признал кражу 5 млн долларов из средств на борьбу с Эболой

Из-за коррупции и мошенничества при реализации пожертвований на борьбу со вспышкой Эболы Красный Крест потерял около $5 млн пожертвований. Общая сумма направленных на борьбу с Эболой пожертвований составила $100 млн.

Аудиторы в ходе расследования обнаружили, что в Либерии 2,7 млн долларов исчезли в результате поставок по завышенным ценам и выплат фиктивным работникам. Работники местного отделения платили заработную плату «мертвым душам» - попросту присваивали эти деньги себе, записывая в качестве получателей вымышленных лиц.

А в Сьерра-Леоне сотрудники организации вступили в сговор с местными банками и украли более двух миллионов долларов. Как сообщает «Би-би-си», в Гвинее часть денег «пропала» из-за поддельных таможенных счетов.

Красный Крест заявил, что намерен ужесточить финансовые правила и привлечь к ответственности всех виновных.​