«Газпром» завершил строительство российской части «Турецкого потока»

Строительство российской части газопровода «Турецкий поток» подошло к концу. Об этом заявили в дочерней компании «Газпрома», которая ответственна за осуществление данных работ.

В общей сложности «Газпром» построил по двум ниткам «Турецкого потока» 448 километров. Сооружение газопровода не отстает от ранее намеченного графика, отмечает РИА Новости.

Прокладка «Турецкого потока» началась в мае текущего года. Предполагается, что первая нитка, предназначенная для поставок топлива в Турцию, будет закончена весной 2018-го. По второй нитке газ пойдет в Южную и Юго-Восточную Европу. Ее должны построить в 2019 году.