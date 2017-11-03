//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Новости

//Сад и огород

//Новости marketgid

Nod32

//новости 24СМИ

podpiska-pochta

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Экономика 13+

Вася вернулся к «Открытию»

3 ноября 2017, 08:59 [«Аргументы Недели», Игорь ВОЛГИН ]

Вася вернулся к «Открытию»

2 ноября МВД отказалось заводить уголовное дело по заявлению зампреда Центробанка Василия Поздышева в отношении банка «Югра» по факту возможных противоправных действий, совершенных руководством кредитной организации. Следствие выяснило, что все сделки банка относились к обычной коммерческой деятельности — и не нашло в них признаков хищений или ущерба кредитной организации. Этот официальный отказ по-существу, первый настоящий удар по всесильному Васе Базельскому (поскольку он отвечает за взаимодействие с Базельским комитетом по банковскому надзору) или «Киллеру», как называют в профессиональной банковской среде Поздышева - главного «смотрящего»  от ЦБ за деятельностью российских банков. Однако в «Югре» уверены, что ЦБ попытается оспорить отказ МВД.

В этот же день, 2 ноября Поздышев сделал заявление о том, что ЦБ готовит правки в закон о банкротстве, расширяющие полномочия временной администрации санируемых банков в части докапитализации. Там считают, что это нужно на случай затягивания собственниками кредитных организаций принятия корпоративных решений. Говоря проще, чтобы официально «разбираться» с несогласными и строптивыми, такими, например, как та же «Югра», а в последнее время и «Открытие». И дата 2 ноября не случайна. Это заявление было сделано после того, как окончательно «добить» «Югру» не получилось.

Сделаем небольшой экскурс, чтобы было понятно, как принято говорить, «откуда ноги растут». Бывший наладчик одного из горьковских тогда ещё заводов, затем сделавший головокружительную банковскую карьеру (работал в ряде крупнейших банковских систем Франции, Греции, Великобритании),  Поздышев работает в ЦБ пять лет, а на нынешней высокой должности -  три года. И главная его задача – регулирование, а называя вещи своими именами доение и разорение национальной банковской системы. Только называется это модным словом «санация». Вспомним, что массовое закрытие, перепрофилирование, объединение и прочая, прочая (опять же санация!) российских банков началось с 2013 года. А с 2014 года эту атаку на отечественный капитал, по-существу возглавил Василий Анатольевич.  

За прошедшие годы с рынка было убрано более трех сотен банков. И стала типичной ситуация, когда крупные вкладчики не могут «вытащить» своим деньги. Сумма компенсаций смешна – 1 400 000 рублей.

И теперь мало, кто рискует вкладывать деньги в отечественные банки. Ведь непонятно, на кого будет в следующий раз наложена «карающая длань». И сама банковская система из-за этого хаоса и неопределённости находится, скорее в состоянии агонии, а не полноценной работы.   

Есть сведения о том, что Поздышев взимал плату с ряда кредитных организаций за лоббирование их интересов в стенах регулятора. Согласно данным участников сектора, стандартный «гонорар»  «кураторов» ЦБ — «соточка», то есть сто тысяч долларов за решение самого простого вопроса. А вообще есть сведения, что к примеру «Пробизнесбанк» вроде как заносил Василию и его подручным миллион, а потом и два миллиона долларов в квартал. Наверняка немалые суммы давали чиновнику и другие его «клиенты»: «Рост банк», «Кедр», «Связной».   

Но «куратор» мог сменить милость на гнев в любой момент. Схема выглядела так. Представители ЦБ находили в финансовой организации нарушение, которые при желании всегда можно откопать или инициировать, грозили лишением лицензии, то есть просто шантажировали и начинали «доить», а когда по каким либо причинам поток иссякал, ангажированные СМИ начинали трубить о «проблемах» той или иной структуры. Далее идёт санация. Ну а последствия – разные. Многих просто убирали с рынка. И всё. Денежки ушли и всё шито-крыто.

В той же «Югре» Поздышев объявил о введении временной администрации. Но очень быстро выяснилось, что оснований для этого у ЦБ не было: в частности, забалансовые вклады, о которых говорил чиновник, так и не были обнаружены. А потом разразился скандал: оказалось, что временная администрация начала искусственно снижать капитал банка. Она же проводила и незаконные сокращения персонала «Югры». Руководство банка не стала до конца всё это терпеть и обратилось в Генеральную прокуратуру. И вот тут происходит ещё один момент, который, мягко говоря можно назвать, пикантным. Ни один из представителей ЦБ вызванных в Генпрокуратуру, директор департамента банковского надзора Анна Орленко, глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев, ни собственно сам Поздышев туда не явились.

Причем Вася Базельский и вовсе в июле нынешнего года уехал, читай сбежал, во Францию. Поскольку, (внимание!) обладает двойным гражданством – России и Франции. И известно об этом самом двойном гражданстве, по крайней мере по сообщениям СМИ, ещё с 2015 года. И эта информация так и не была опровергнута. А это – прямое нарушение российского законодательства. Ведь по сути – Поздышев – двойной агент и заниматься им должны соответствующие силовые структуры.
При этом, находясь в бегах, Василий Анатольевич, 30 августа, ещё и подал тот самый иск на «Югру», в котором ему МВД 2 ноября и отказало.

И что же дальше? Судя по последним сообщениям, Поздышев не только не боится какого-то наказания со стороны той же Генпрокуратуры, но и продолжает свою деятельность. В сентябре, он спокойно вернулся в Россию, и в сопровождении профессиональной охраны всерьез взялся за банк «Открытие». А ранее упомянутая Анна Орленко теперь входит во временную администрацию «Открытия»! То есть получается, что руководящие работники ЦБ не находятся в правовом поле Генпрокуратуры РФ? И у этой организации нет рычагов воздействия на администрацию ЦБ?

Кстати, лоббируемые ЦБ правки в закон о банкротстве, который 2 ноября озвучил Поздышев, появились после того, как 1 ноября, не состоялось собрание санируемого банка «Открытие» из-за отсутствия кворума.

На фоне громких скандалов с известными крупными банками история о банкротстве молодого и довольно крепкого "Темп банка" осталась мало замеченной. Указанный банк занимался кредитованием малого и среднего российского бизнеса, работал на международной арене. Ничто не предвещало банкротства. Но вдруг это кредитно-финансовое учреждение стало неугодным Поздышеву. А ведь именно оно выполняло особые поручения правительства, проводило внешнеторговые сделки отечественных компаний с зарубежными компаниями, которые оказались под жестким контролем из-за международных санкций. В итоге "Темп банк" был доведен до банкротства.

Называя вещи своими именами деятельность Поздышева наносит вред государству. Именно с его появлением на посту заместителя главы ЦБ началось самое настоящее "бегство" иностранных финансовых учреждений из России. Более того, состоятельные клиенты теперь тоже предпочтут размещать свои капиталы вне России. Стране нанесен огромный материальный и стратегический ущерб. Какова же цель Васи «Киллера»? Видимо, в интересах каких-то третьих лиц прибрать к их рукам активы крупных коммерческих финансовых организаций, получить свою долю и скрыться на тот же Лазурный берег.  

Правда другие влиятельные лица, представляющие разные финансовые группы, да и просто частный капитал потеряли громадные суммы. Которые не восполнить. А такое не забывается. И не случайно сейчас Поздышева сопровождает профессиональная охрана. Но ведь и соответствующие правоохранительные структуры имеют на него зуб. Этими людьми не прощается, когда их бьют со стороны по рукам. Возможно отказ МВД по поводу «Югры» - самая первая ласточка.

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"



Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//В мире

Трамп назвал темы, которые хочет обсудить с Путиным на саммите АТЭС

Трамп назвал темы, которые хочет обсудить с Путиным на саммите АТЭС

Президент РФ Дональд Трамп надеется на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите АТЭС во Вьетнаме. По словам Трампа, Путин очень важен, потому что Россия может помочь США с КНДР и Сирией.

//В мире

Ответственность за теракт в Нью-Йорке взяли на себя члены ИГ*

Ответственность за теракт в Нью-Йорке взяли на себя члены ИГ*

В пятницу, 3 ноября, в СМИ появилась новая информация об атаке в Нью-Йорке. Ответственность за теракт на Манхэттене взяла на себя группировка "Исламское государство", деятельность которой запрещена в РФ.


//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Происшествия

Авария на ЛЭП произошла в Крыму между Симферополем и Алуштой

Авария на ЛЭП произошла в Крыму между Симферополем и Алуштой

В четверг, 2 ноября, в Крыму в районе Ангарского перевала между Симферополем и Алуштой произошла авария на ЛЭП. Данную информацию сегодня предоставил депутат от крымского региона Михаил Шеремет.

//Общество

Минздрав разработал правила для телемедицины

Минздрав разработал правила для телемедицины

Минздрав разработал порядок организации и оказания медицинской помощи населению с применением телемедицинских технологий. С 2018 года врачам будет разрешено консультировать больных по Интернету и телефону.

//Новости ADWILE

//Общество

Кадыров считает, что Ленина надо захоронить, «довольно глазеть на труп»

Кадыров считает, что Ленина надо захоронить, «довольно глазеть на труп»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что тело Владимира Ленина необходимо захоронить. Об этом он написал в своем телеграм-канале. По его мнению, это неправильно, когда на Красной площади «стоит гроб с мертвым человеком».

//Шоу-бизнес

СМИ: Марьянов умер после приема несовместимых лекарств

СМИ: Марьянов умер после приема несовместимых лекарств

Дмитрий Марьянов умер после приема несовместимых лекарств. Актеру был поставлен диагноз "тромбоэмболия". Он принимал лекарства по назначения врача. Но за несколько недель до смерти Марьянов запил.

//Происшествия

Человека, стоявшего в очереди за iPhone X на Тверской, увезли на "скорой помощи"

Человека, стоявшего в очереди за iPhone X на Тверской, увезли на "скорой помощи"

Утром в пятницу, 3 ноября, стало известно, что одного из стоявших в очереди за iPhone X в Москве, госпитализировали. Согласно некоторым данным, у молодого мужчины произошел эпилептический припадок.

//Спорт

Кокорин спас "Зенит" от поражения на последних секундах матча

Кокорин спас "Зенит" от поражения на последних секундах матча

"Русенборг" с первых минут встречи предъявил "Зениту" высокий прессинг на его половине поля. В первом тайме обе команды мало били по воротам, что существенно обедняло игру. Манчини не делал замен до 75-й минуты.

//Новости партнеров

//Общество

СМИ пишут о тайных переговорах с Украиной по Ан-124 «Руслан»

СМИ пишут о тайных переговорах с Украиной по Ан-124 «Руслан»

Россия и Украина готовы возобновить сотрудничество по грузовым гражданским самолетам Ан-124–100 «Руслан». Российская авиакомпания «Волга-Днепр» и украинское ГП «Антонов» ведут закрытые переговоры.

//Происшествия

Радиоведущая Татьяна Фельгенгауэр выписана из больницы

Радиоведущая Татьяна Фельгенгауэр выписана из больницы

В пятницу, 3 ноября, стало известно, что из больницы выписали журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр. Данную информацию предоставили сегодня в справочной службе НИИ имени Склифосовского.

//Культура

В ГУМе открылась выставка нарядов и украшений из картины "Матильда"

В ГУМе открылась выставка нарядов и украшений из картины "Матильда"

В ГУМе открылась выставка костюмов и украшений, которые специально были созданы для фильма "Матильда". Увидеть наряды можно на первой линии Главного Универсального Магазина в Москве до 22 ноября.

//Происшествия

Гигантское состояние полковника МВД Захарченко обнаружено следователями

Гигантское состояние полковника МВД Захарченко обнаружено следователями

В пятницу стало известно, что следственные органы обнаружили все состояние экс-сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко.

//Экономика

Вася вернулся к «Открытию»

Вася вернулся к «Открытию»

2 ноября МВД отказалось заводить уголовное дело по заявлению зампреда Центробанка Василия Поздышева в отношении банка «Югра» по факту возможных противоправных действий, совершенных его руководством. Что это значит?

//Шоу-бизнес

Певец Александр Малинин вновь стал участником скандала

Певец Александр Малинин вновь стал участником скандала

Скандал вновь разгорелся вокруг семьи известного певца Александра Малинина. Согласно некоторым данным, у отца артиста случился инсульт, после которого он захотел встретиться с сыном, однако получил отказ.

//Происшествия

Три грузовика столкнулись на МКАД

Три грузовика столкнулись на МКАД

На Московской кольцевой автодороге произошло столкновение трех грузовых автомобилей. В пресс-службе ГУ ГИБДД РФ по столице сообщили, что происшествие случилось на внутренней стороне 49-го километра МКАД.

//В мире

Трамп заявил, что расследование о его "сговоре" с Россией – позор для США

Трамп заявил, что расследование о его "сговоре" с Россией – позор для США

Американский лидер Дональд Трамп в пятницу, 3 ноября, высказался о расследовании его "сговора" с РФ. По словам президента США, данные действия позорят его страну и плохо влияют на ситуацию.

//Наука

Легендарный физик Стивен Хокинг: человечество прошло точку невозврата

Легендарный физик Стивен Хокинг: человечество прошло точку невозврата

Легендарный физик-теоретик Стивен Хокинг сделал важное заявление. По мнению ученого, стремительное развитие искусственного интеллекта представляет для человечества вполне реальную угрозу.

//Политика

Трамп сообщил о вероятности встречи с Путиным в рамках АТЭС

Трамп сообщил о вероятности встречи с Путиным в рамках АТЭС

Американский лидер Дональд Трамп сделал в пятницу, 3 ноября, важное заявление. Президент США сообщил о вероятности встречи с главой России Владимиром Путиным в рамках саммита АТЭС во Вьетнаме.

//В мире

Лидер Ирана Али Хаменеи считает США главным врагом Исламской Республики

Лидер Ирана Али Хаменеи считает США главным врагом Исламской Республики

Главный и злонамеренный враг для Ирана - США. Верховный руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи сделал такое заявиление на встрече с молодежью.

//Общество

Собчак не удержалась от комментариев темы захоронения Ленина

Собчак не удержалась от комментариев темы захоронения Ленина

Ксения Собчак прокомментировала предложение главы Чечни Рамзана Кадырова захоронить тело Владимира Ленина. По мнению Собчак, решение по поводу останков Ленина должен принимать не Путин, а российский народ.

//Общество

Счета бывшего гендиректора "Почты России" Страшнова арестованы судом

Счета бывшего гендиректора "Почты России" Страшнова арестованы судом

Басманный суд Москвы арестовал счета бывшего генерального директора ФГУП "Почта России»" Дмитрия Страшнова. На счетах экс-главы "Почты России" арестованы 95 миллионов рублей.

//Общество

Видео, как бомбардировщики ВКС РФ уничтожили склады вооружения боевиков в Сирии

Видео, как бомбардировщики ВКС РФ уничтожили склады вооружения боевиков в Сирии

Министерство обороны РФ опубликовало видео, как шесть российских бомбардировщиков Ту-22М3 Военно-Космических сил уничтожили склады вооружения боевиков в Сирии в провинции Дейр-эз-Зор.

//Спорт

Василий Уткин не пострадал, упав с кресла прямо в прямом эфире

Василий Уткин не пострадал, упав с кресла прямо в прямом эфире

Известный спортивный комментатор Василий Уткин не пострадал, упав со сломавшегося под им кресла на пол. Инцидент произошел во время прямого эфира на радио, вещающем о спортивных событиях.

//Общество

Поезда на Павелецком направлении задерживаются из-за ЧП в Подмосковье

Поезда на Павелецком направлении задерживаются из-за ЧП в Подмосковье

В Подмосковье электропоезда на Павелецком направлении задерживались из-за столкновения электрички и легкового автомобиля. Электричка и машина столкнулись на перегоне Михнево – Барыбино. Водитель погиб.

//В мире

По требованию суда рассекречены новые документы ЦРУ

По требованию суда рассекречены новые документы ЦРУ

Громким скандалом закончился судебный процесс над американскими психологами, работавшими с ЦРУ по контракту. В ходе судебных слушаний было оглашено более четырёх тысяч страниц документов под грифом «Секретно».

//Общество

Хоккеист Овечкин объявил о создании Putin’s team - "команды Путина"

Хоккеист Овечкин объявил о создании Putin’s team - "команды Путина"

Александр Овечкин - нападающий сборной России, выступающий за американский хоккейный клуб "Вашингтон", - объявил о создании общественного движения под названием Putin Team - "команды Путина".

//Криминал

СКР сообщил о двойном убийстве в Москве на Дмитровском шоссе

СКР сообщил о двойном убийстве в Москве на Дмитровском шоссе

Следственный комитет РФ в четверг, 2 ноября, сообщил о двойном убийстве в Москве. По данным СКР, в квартире одного из жилых домов, расположенных по Дмитровскому шоссе, обнаружены тела двух человек.

//Общество

Людей, стоящих на морозе за iPhone X, обогреют

Людей, стоящих на морозе за iPhone X, обогреют

В Москве сотни людей в четверг, 2 ноября, выстроились в очередь за новым смартфоном. Очередь образовалась у магазина на Тверской улице. В Москве сейчас морозно. К полуночи подморозит до минус 4.

//В мире

Немцы готовятся к войне с Россией

Немцы готовятся к войне с Россией

Тема ведения боевых действий против России стала очень популярна на Западе. В немецком бундесфере разработан документ «Как будет происходить наземное сражение будущего?»

//Шоу-бизнес

Ирина Лобачева уверена, что могла спасти Дмитрия Марьянова

Ирина Лобачева уверена, что могла спасти Дмитрия Марьянова

Фигуристка Ирина Лобачева уверена, что могла бы спасти актера Дмитрия Марьянова. Актер театра и кино умер в возрасте 46 лет. Лобачева уверена, если бы Марьянов остался с ней, он был бы жив.

//Общество

Лифт с пассажирами в новом доме в Подмосковье сорвался в шахту

Лифт с пассажирами в новом доме в Подмосковье сорвался в шахту

В одном из новых многоквартирных домов в Ленинском районе Московской области в подъезде рухнул лифт с жильцами. Инцидент произошел, когда лифт в 25-этажном доме спускался вниз. Два человека пострадали.

//Экономика

2017 - самый невинный год

2017 - самый невинный год

С 2013 г. ежегодно в среднем закладывают по 300–600 га новых виноградников. Стараются выбирать лучшие сорта. На юге страны площади достигли 35 тыс. гектаров, в ближайшие годы вырастут ещё на 4,5 тыс.

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//В мире

Трамп назвал темы, которые хочет обсудить с Путиным на саммите АТЭС

Трамп назвал темы, которые хочет обсудить с Путиным на саммите АТЭС

Президент РФ Дональд Трамп надеется на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите АТЭС во Вьетнаме. По словам Трампа, Путин очень важен, потому что Россия может помочь США с КНДР и Сирией.

//В мире

Ответственность за теракт в Нью-Йорке взяли на себя члены ИГ*

Ответственность за теракт в Нью-Йорке взяли на себя члены ИГ*

В пятницу, 3 ноября, в СМИ появилась новая информация об атаке в Нью-Йорке. Ответственность за теракт на Манхэттене взяла на себя группировка "Исламское государство", деятельность которой запрещена в РФ.

//Происшествия

Авария на ЛЭП произошла в Крыму между Симферополем и Алуштой

Авария на ЛЭП произошла в Крыму между Симферополем и Алуштой

В четверг, 2 ноября, в Крыму в районе Ангарского перевала между Симферополем и Алуштой произошла авария на ЛЭП. Данную информацию сегодня предоставил депутат от крымского региона Михаил Шеремет.

//Общество

Минздрав разработал правила для телемедицины

Минздрав разработал правила для телемедицины

Минздрав разработал порядок организации и оказания медицинской помощи населению с применением телемедицинских технологий. С 2018 года врачам будет разрешено консультировать больных по Интернету и телефону.

//Общество

Кадыров считает, что Ленина надо захоронить, «довольно глазеть на труп»

Кадыров считает, что Ленина надо захоронить, «довольно глазеть на труп»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что тело Владимира Ленина необходимо захоронить. Об этом он написал в своем телеграм-канале. По его мнению, это неправильно, когда на Красной площади «стоит гроб с мертвым человеком».

//Шоу-бизнес

СМИ: Марьянов умер после приема несовместимых лекарств

СМИ: Марьянов умер после приема несовместимых лекарств

Дмитрий Марьянов умер после приема несовместимых лекарств. Актеру был поставлен диагноз "тромбоэмболия". Он принимал лекарства по назначения врача. Но за несколько недель до смерти Марьянов запил.

//Происшествия

Человека, стоявшего в очереди за iPhone X на Тверской, увезли на "скорой помощи"

Человека, стоявшего в очереди за iPhone X на Тверской, увезли на "скорой помощи"

Утром в пятницу, 3 ноября, стало известно, что одного из стоявших в очереди за iPhone X в Москве, госпитализировали. Согласно некоторым данным, у молодого мужчины произошел эпилептический припадок.

//Спорт

Кокорин спас "Зенит" от поражения на последних секундах матча

Кокорин спас "Зенит" от поражения на последних секундах матча

"Русенборг" с первых минут встречи предъявил "Зениту" высокий прессинг на его половине поля. В первом тайме обе команды мало били по воротам, что существенно обедняло игру. Манчини не делал замен до 75-й минуты.

//Общество

СМИ пишут о тайных переговорах с Украиной по Ан-124 «Руслан»

СМИ пишут о тайных переговорах с Украиной по Ан-124 «Руслан»

Россия и Украина готовы возобновить сотрудничество по грузовым гражданским самолетам Ан-124–100 «Руслан». Российская авиакомпания «Волга-Днепр» и украинское ГП «Антонов» ведут закрытые переговоры.

//Происшествия

Радиоведущая Татьяна Фельгенгауэр выписана из больницы

Радиоведущая Татьяна Фельгенгауэр выписана из больницы

В пятницу, 3 ноября, стало известно, что из больницы выписали журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр. Данную информацию предоставили сегодня в справочной службе НИИ имени Склифосовского.

//Культура

В ГУМе открылась выставка нарядов и украшений из картины "Матильда"

В ГУМе открылась выставка нарядов и украшений из картины "Матильда"

В ГУМе открылась выставка костюмов и украшений, которые специально были созданы для фильма "Матильда". Увидеть наряды можно на первой линии Главного Универсального Магазина в Москве до 22 ноября.

//Происшествия

Гигантское состояние полковника МВД Захарченко обнаружено следователями

Гигантское состояние полковника МВД Захарченко обнаружено следователями

В пятницу стало известно, что следственные органы обнаружили все состояние экс-сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко.

//Экономика

Вася вернулся к «Открытию»

Вася вернулся к «Открытию»

2 ноября МВД отказалось заводить уголовное дело по заявлению зампреда Центробанка Василия Поздышева в отношении банка «Югра» по факту возможных противоправных действий, совершенных его руководством. Что это значит?

//Шоу-бизнес

Певец Александр Малинин вновь стал участником скандала

Певец Александр Малинин вновь стал участником скандала

Скандал вновь разгорелся вокруг семьи известного певца Александра Малинина. Согласно некоторым данным, у отца артиста случился инсульт, после которого он захотел встретиться с сыном, однако получил отказ.

//Происшествия

Три грузовика столкнулись на МКАД

Три грузовика столкнулись на МКАД

На Московской кольцевой автодороге произошло столкновение трех грузовых автомобилей. В пресс-службе ГУ ГИБДД РФ по столице сообщили, что происшествие случилось на внутренней стороне 49-го километра МКАД.

//В мире

Трамп заявил, что расследование о его "сговоре" с Россией – позор для США

Трамп заявил, что расследование о его "сговоре" с Россией – позор для США

Американский лидер Дональд Трамп в пятницу, 3 ноября, высказался о расследовании его "сговора" с РФ. По словам президента США, данные действия позорят его страну и плохо влияют на ситуацию.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Наука

Легендарный физик Стивен Хокинг: человечество прошло точку невозврата

Легендарный физик Стивен Хокинг: человечество прошло точку невозврата

Легендарный физик-теоретик Стивен Хокинг сделал важное заявление. По мнению ученого, стремительное развитие искусственного интеллекта представляет для человечества вполне реальную угрозу.

//Политика

Трамп сообщил о вероятности встречи с Путиным в рамках АТЭС

Трамп сообщил о вероятности встречи с Путиным в рамках АТЭС

Американский лидер Дональд Трамп сделал в пятницу, 3 ноября, важное заявление. Президент США сообщил о вероятности встречи с главой России Владимиром Путиным в рамках саммита АТЭС во Вьетнаме.

//В мире

Лидер Ирана Али Хаменеи считает США главным врагом Исламской Республики

Лидер Ирана Али Хаменеи считает США главным врагом Исламской Республики

Главный и злонамеренный враг для Ирана - США. Верховный руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи сделал такое заявиление на встрече с молодежью.

//Общество

Собчак не удержалась от комментариев темы захоронения Ленина

Собчак не удержалась от комментариев темы захоронения Ленина

Ксения Собчак прокомментировала предложение главы Чечни Рамзана Кадырова захоронить тело Владимира Ленина. По мнению Собчак, решение по поводу останков Ленина должен принимать не Путин, а российский народ.

//Общество

Счета бывшего гендиректора "Почты России" Страшнова арестованы судом

Счета бывшего гендиректора "Почты России" Страшнова арестованы судом

Басманный суд Москвы арестовал счета бывшего генерального директора ФГУП "Почта России»" Дмитрия Страшнова. На счетах экс-главы "Почты России" арестованы 95 миллионов рублей.

//Общество

Видео, как бомбардировщики ВКС РФ уничтожили склады вооружения боевиков в Сирии

Видео, как бомбардировщики ВКС РФ уничтожили склады вооружения боевиков в Сирии

Министерство обороны РФ опубликовало видео, как шесть российских бомбардировщиков Ту-22М3 Военно-Космических сил уничтожили склады вооружения боевиков в Сирии в провинции Дейр-эз-Зор.

//Спорт

Василий Уткин не пострадал, упав с кресла прямо в прямом эфире

Василий Уткин не пострадал, упав с кресла прямо в прямом эфире

Известный спортивный комментатор Василий Уткин не пострадал, упав со сломавшегося под им кресла на пол. Инцидент произошел во время прямого эфира на радио, вещающем о спортивных событиях.

//Общество

Поезда на Павелецком направлении задерживаются из-за ЧП в Подмосковье

Поезда на Павелецком направлении задерживаются из-за ЧП в Подмосковье

В Подмосковье электропоезда на Павелецком направлении задерживались из-за столкновения электрички и легкового автомобиля. Электричка и машина столкнулись на перегоне Михнево – Барыбино. Водитель погиб.

//В мире

По требованию суда рассекречены новые документы ЦРУ

По требованию суда рассекречены новые документы ЦРУ

Громким скандалом закончился судебный процесс над американскими психологами, работавшими с ЦРУ по контракту. В ходе судебных слушаний было оглашено более четырёх тысяч страниц документов под грифом «Секретно».

//Общество

Хоккеист Овечкин объявил о создании Putin’s team - "команды Путина"

Хоккеист Овечкин объявил о создании Putin’s team - "команды Путина"

Александр Овечкин - нападающий сборной России, выступающий за американский хоккейный клуб "Вашингтон", - объявил о создании общественного движения под названием Putin Team - "команды Путина".

//Криминал

СКР сообщил о двойном убийстве в Москве на Дмитровском шоссе

СКР сообщил о двойном убийстве в Москве на Дмитровском шоссе

Следственный комитет РФ в четверг, 2 ноября, сообщил о двойном убийстве в Москве. По данным СКР, в квартире одного из жилых домов, расположенных по Дмитровскому шоссе, обнаружены тела двух человек.

//Общество

Людей, стоящих на морозе за iPhone X, обогреют

Людей, стоящих на морозе за iPhone X, обогреют

В Москве сотни людей в четверг, 2 ноября, выстроились в очередь за новым смартфоном. Очередь образовалась у магазина на Тверской улице. В Москве сейчас морозно. К полуночи подморозит до минус 4.

//В мире

Немцы готовятся к войне с Россией

Немцы готовятся к войне с Россией

Тема ведения боевых действий против России стала очень популярна на Западе. В немецком бундесфере разработан документ «Как будет происходить наземное сражение будущего?»

//Шоу-бизнес

Ирина Лобачева уверена, что могла спасти Дмитрия Марьянова

Ирина Лобачева уверена, что могла спасти Дмитрия Марьянова

Фигуристка Ирина Лобачева уверена, что могла бы спасти актера Дмитрия Марьянова. Актер театра и кино умер в возрасте 46 лет. Лобачева уверена, если бы Марьянов остался с ней, он был бы жив.

//Общество

Лифт с пассажирами в новом доме в Подмосковье сорвался в шахту

Лифт с пассажирами в новом доме в Подмосковье сорвался в шахту

В одном из новых многоквартирных домов в Ленинском районе Московской области в подъезде рухнул лифт с жильцами. Инцидент произошел, когда лифт в 25-этажном доме спускался вниз. Два человека пострадали.

//Экономика

2017 - самый невинный год

2017 - самый невинный год

С 2013 г. ежегодно в среднем закладывают по 300–600 га новых виноградников. Стараются выбирать лучшие сорта. На юге страны площади достигли 35 тыс. гектаров, в ближайшие годы вырастут ещё на 4,5 тыс.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
ювелирная неделя моды

//Новости Redtram

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры