Вася вернулся к «Открытию»

2 ноября МВД отказалось заводить уголовное дело по заявлению зампреда Центробанка Василия Поздышева в отношении банка «Югра» по факту возможных противоправных действий, совершенных руководством кредитной организации. Следствие выяснило, что все сделки банка относились к обычной коммерческой деятельности — и не нашло в них признаков хищений или ущерба кредитной организации. Этот официальный отказ по-существу, первый настоящий удар по всесильному Васе Базельскому (поскольку он отвечает за взаимодействие с Базельским комитетом по банковскому надзору) или «Киллеру», как называют в профессиональной банковской среде Поздышева - главного «смотрящего» от ЦБ за деятельностью российских банков. Однако в «Югре» уверены, что ЦБ попытается оспорить отказ МВД.

В этот же день, 2 ноября Поздышев сделал заявление о том, что ЦБ готовит правки в закон о банкротстве, расширяющие полномочия временной администрации санируемых банков в части докапитализации. Там считают, что это нужно на случай затягивания собственниками кредитных организаций принятия корпоративных решений. Говоря проще, чтобы официально «разбираться» с несогласными и строптивыми, такими, например, как та же «Югра», а в последнее время и «Открытие». И дата 2 ноября не случайна. Это заявление было сделано после того, как окончательно «добить» «Югру» не получилось.

Сделаем небольшой экскурс, чтобы было понятно, как принято говорить, «откуда ноги растут». Бывший наладчик одного из горьковских тогда ещё заводов, затем сделавший головокружительную банковскую карьеру (работал в ряде крупнейших банковских систем Франции, Греции, Великобритании), Поздышев работает в ЦБ пять лет, а на нынешней высокой должности - три года. И главная его задача – регулирование, а называя вещи своими именами доение и разорение национальной банковской системы. Только называется это модным словом «санация». Вспомним, что массовое закрытие, перепрофилирование, объединение и прочая, прочая (опять же санация!) российских банков началось с 2013 года. А с 2014 года эту атаку на отечественный капитал, по-существу возглавил Василий Анатольевич.

За прошедшие годы с рынка было убрано более трех сотен банков. И стала типичной ситуация, когда крупные вкладчики не могут «вытащить» своим деньги. Сумма компенсаций смешна – 1 400 000 рублей.

И теперь мало, кто рискует вкладывать деньги в отечественные банки. Ведь непонятно, на кого будет в следующий раз наложена «карающая длань». И сама банковская система из-за этого хаоса и неопределённости находится, скорее в состоянии агонии, а не полноценной работы.

Есть сведения о том, что Поздышев взимал плату с ряда кредитных организаций за лоббирование их интересов в стенах регулятора. Согласно данным участников сектора, стандартный «гонорар» «кураторов» ЦБ — «соточка», то есть сто тысяч долларов за решение самого простого вопроса. А вообще есть сведения, что к примеру «Пробизнесбанк» вроде как заносил Василию и его подручным миллион, а потом и два миллиона долларов в квартал. Наверняка немалые суммы давали чиновнику и другие его «клиенты»: «Рост банк», «Кедр», «Связной».

Но «куратор» мог сменить милость на гнев в любой момент. Схема выглядела так. Представители ЦБ находили в финансовой организации нарушение, которые при желании всегда можно откопать или инициировать, грозили лишением лицензии, то есть просто шантажировали и начинали «доить», а когда по каким либо причинам поток иссякал, ангажированные СМИ начинали трубить о «проблемах» той или иной структуры. Далее идёт санация. Ну а последствия – разные. Многих просто убирали с рынка. И всё. Денежки ушли и всё шито-крыто.

В той же «Югре» Поздышев объявил о введении временной администрации. Но очень быстро выяснилось, что оснований для этого у ЦБ не было: в частности, забалансовые вклады, о которых говорил чиновник, так и не были обнаружены. А потом разразился скандал: оказалось, что временная администрация начала искусственно снижать капитал банка. Она же проводила и незаконные сокращения персонала «Югры». Руководство банка не стала до конца всё это терпеть и обратилось в Генеральную прокуратуру. И вот тут происходит ещё один момент, который, мягко говоря можно назвать, пикантным. Ни один из представителей ЦБ вызванных в Генпрокуратуру, директор департамента банковского надзора Анна Орленко, глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев, ни собственно сам Поздышев туда не явились.

Причем Вася Базельский и вовсе в июле нынешнего года уехал, читай сбежал, во Францию. Поскольку, (внимание!) обладает двойным гражданством – России и Франции. И известно об этом самом двойном гражданстве, по крайней мере по сообщениям СМИ, ещё с 2015 года. И эта информация так и не была опровергнута. А это – прямое нарушение российского законодательства. Ведь по сути – Поздышев – двойной агент и заниматься им должны соответствующие силовые структуры.

При этом, находясь в бегах, Василий Анатольевич, 30 августа, ещё и подал тот самый иск на «Югру», в котором ему МВД 2 ноября и отказало.

И что же дальше? Судя по последним сообщениям, Поздышев не только не боится какого-то наказания со стороны той же Генпрокуратуры, но и продолжает свою деятельность. В сентябре, он спокойно вернулся в Россию, и в сопровождении профессиональной охраны всерьез взялся за банк «Открытие». А ранее упомянутая Анна Орленко теперь входит во временную администрацию «Открытия»! То есть получается, что руководящие работники ЦБ не находятся в правовом поле Генпрокуратуры РФ? И у этой организации нет рычагов воздействия на администрацию ЦБ?

Кстати, лоббируемые ЦБ правки в закон о банкротстве, который 2 ноября озвучил Поздышев, появились после того, как 1 ноября, не состоялось собрание санируемого банка «Открытие» из-за отсутствия кворума.

На фоне громких скандалов с известными крупными банками история о банкротстве молодого и довольно крепкого "Темп банка" осталась мало замеченной. Указанный банк занимался кредитованием малого и среднего российского бизнеса, работал на международной арене. Ничто не предвещало банкротства. Но вдруг это кредитно-финансовое учреждение стало неугодным Поздышеву. А ведь именно оно выполняло особые поручения правительства, проводило внешнеторговые сделки отечественных компаний с зарубежными компаниями, которые оказались под жестким контролем из-за международных санкций. В итоге "Темп банк" был доведен до банкротства.

Называя вещи своими именами деятельность Поздышева наносит вред государству. Именно с его появлением на посту заместителя главы ЦБ началось самое настоящее "бегство" иностранных финансовых учреждений из России. Более того, состоятельные клиенты теперь тоже предпочтут размещать свои капиталы вне России. Стране нанесен огромный материальный и стратегический ущерб. Какова же цель Васи «Киллера»? Видимо, в интересах каких-то третьих лиц прибрать к их рукам активы крупных коммерческих финансовых организаций, получить свою долю и скрыться на тот же Лазурный берег.

Правда другие влиятельные лица, представляющие разные финансовые группы, да и просто частный капитал потеряли громадные суммы. Которые не восполнить. А такое не забывается. И не случайно сейчас Поздышева сопровождает профессиональная охрана. Но ведь и соответствующие правоохранительные структуры имеют на него зуб. Этими людьми не прощается, когда их бьют со стороны по рукам. Возможно отказ МВД по поводу «Югры» - самая первая ласточка.