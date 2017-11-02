2017 - самый невинный год

2017 г. для мирового виноделия оказался худшим за последние 56 лет. Выпуск благородного напитка по всей планете упал до 247 млн гектолитров, это примерно 32,8 млрд бутылок. Хотя всё равно по 4,5 бутылки на каждого жителя планеты. Особенно подкачала Европа, которая недосчиталась до четверти урожаев. Но вино не должно сильно подорожать, потому что до этого шесть лет было его перепроизводство.



В правительстве и Минсельхозе проблемы виноделов сейчас мало кого волнуют. Закон о вине до сих пор не принят, официально оно до сих пор даже не считается пищевым продуктом. В 1990 г. площади виноградников в РСФСР превышали 212 тыс. га, в 2016 г. осталось только 85 тысяч. В нулевые годы наши виноградари рекордов не били. Производство вина толком не росло, площади под лозой сокращались. Развитие пошло только в последние несколько лет. С 2013 г. ежегодно в среднем закладывают по 300–600 га новых виноградников. Стараются выбирать лучшие сорта. На юге страны площади достигли 35 тыс. гектаров, в ближайшие годы вырастут ещё на 4,5 тыс. гектаров. Урожаев хватит, чтобы выпускать до 300 млн литров качественного вина в год.



Вдобавок в стране появились современные лаборатории, в которых занимаются селекцией винограда. В результате 2016 г. стал рекордным, собрали 550 тыс. т винограда. За всю историю страны больше было только в 1990–1992 годах. Без учёта Крыма почти половину винной ягоды выращивают в Краснодарском крае, треть – в Дагестане, правда, южная республика специализируется на коньячных сортах. Остальное приходится на Ставропольский край и Ростовскую область. По плану Минсельхоза, через 5 лет площади виноградников в РФ должны добраться до 170–200 тыс. га против нынешних 90 тысяч.



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