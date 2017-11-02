"Ельцин центру" "простили" проценты по госдолгу

Свердловское Мингосимущества получило "визу" от Облдумы на решение проблемы с долгом "Ельцин-центра" перед бюджетом. По предложению и.о. министра Сергея Сосновских, учреждение передаст правительству области шесть помещений в счет уплаты процентов по долгу (порядка 600 млн рублей). Однако МУГИСО намерено тут же подарить эти помещения "Ельцин-центру" обратно.

У ряда депутатов возник вопрос: а не означает ли это, что проценты "Ельцин-центру", фактически, "простили"? И тем не менее, ЗС СО одобрило предложение МУГИСО.