Цена биткоина впервые в истории достигла 7 тысяч долларов

Днем в четверг, 2 ноября, курс биткоина впервые в истории достиг 7 тысяч долларов.

Согласно данным бирж, эти показатели возникли на фоне ожидания запусков новых фьючерсных торгов на криптовалюту. Как уточняет сегодня РИА "Новости", ссылаясь на информации биржи OKCoin, курс биткоина на 12.00 по московскому времени составлял 7,016 тысячи долларов.

Известно также, что этой отметки криптовалюте удалось достичь также на биржах GDAX и ANX.