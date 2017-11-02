Ввоз мяса птицы из Болгарии на территорию РФ ограничен

С четверга, 2 ноября, Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз мяса птицы из Болгарии на территорию России.

Соответствующее распоряжение уже опубликовано на официальном сайте ведомства. Подчеркивается, что причиной введения ограничений является резкое ухудшение обстановки по гриппу птиц в Добрической области Болгарии.

Уточняется также, что данные ограничения касаются мяса птицы и готовой мясной продукции изготовленной из всех видов птицеводческой продукции, которая содержит в своем составе продукты переработки птиц. Также под ограничения попадают корма и бывшее в употреблении оборудование для содержания птиц, а также их убоя и разделки.