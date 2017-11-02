Набиуллина заявила, что оздоровление банковского сектора РФ займет 1-2 года

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что РФ в настоящий момент продолжает активный процесс оздоровления банковского сектора.

Председатель ЦБ подчеркнула, что эта деятельность началась четыре года назад и продлится в течение 1-2 лет. Как уточнила Набиуллина в ходе интервью немецкому изданию Handelsblatt, регулятор в течение последних нескольких лет убирал с рынка слабые банки, а также организации с весьма сомнительной финансовой моделью.

К настоящему моменту большая часть работы уже проделана, однако предстоит навести порядок полностью, а для этого понадобится еще пара лет.