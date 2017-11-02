Глава Кубани объявил войну помидорам из Турции, которые выдают за кубанские

В России с 1 ноября отменили ограничение на поставку томатов из Турции. Глава Кубани Вениамин Кондратьев допустил вероятность, что кто-то пожелает заработать, выдав турецкие томаты за кубанские.

Как отметил губернатор, по выращиванию тепличных овощей Краснодарский край — лидер России. За последние два года производство томатов возросло на 25%. Кондратьев считает, что овощи из Турции будут дополнительным стимулом для местных производителей быть более конкурентоспособными.

Главное, подчеркнул он, чтобы турецкие помидоры не выдавали за кубанские, наверняка кто-то захочет заработать на уже известном качестве кубанских овощей. Этого нельзя допустить, необходимо контролировать непосредственно участников рынка сбыта.