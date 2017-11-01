Концессионизация Волгограда

Городская власть в Волгограде скоро может остаться лишь с представительскими функциями. Управлять будет нечем.

Согласие на передачу в концессию очередной инфраструктурной ветки городского хозяйства дали депутаты городской думы. В долгосрочную аренду городская администрация предложила передать электросетевую систему Волгограда.

Муниципалитет расписался в бессилии решить самостоятельно проблему модернизации и развития городских электросетей. Теперь частнику поручат замену старых светильников на улицах на новые светодиодные. В ближайшее время запустят и конкурс по определению концессионера. Уже известен, по крайней мере, один претендент - ООО «Светосервис-Волгоград». Фирма заявила о намерении вложить в модернизацию один миллиард рублей и установить десять тысяч дополнительных световых точек. Сделать это она намерена примерно за четыре года при общем сроке аренды 15 лет. Известно, что 425 миллионов обещано концессионеру из областного бюджета в качестве гранта.

Как показывает история предыдущих концессий, приход частной структуры оборачивается недюжинным повышением тарифов. Летом 2015 года администрация города подписала концессионный договор с ООО «Концессии водоснабжения», по которому водоснабжение и водоотведение перешло в аренду частнику на 30 лет. Потом по такой же схеме «Концессиям теплоснабжения» отошло тепловое хозяйство. А в этом году в концессию сдан Центральный парк культуры и отдыха Волгограда.

Не секрет, что собственники концессионных компаний предпочитают регистрироваться в оффшорах. Хотя до определённого момента, а именно форс-мажора и банкротства, это вопросов у руководителей области и города не вызывает.