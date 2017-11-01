Энергетики Урала используют инновации в борьбе с кражами электричества

Стенд за 10 тысяч рублей сэкономил уже 30 миллионов рублей. Он научил энергетиков распознавать хитроумные приспособления для хищения электроэнергии.

Энергетики Центральных электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» сконструировали уникальный стенд, с помощью которого специалисты с ходу смогут определить счетчик, передающий неверные показания. На нем наглядно показаны изъятые приборы злоумышленников, с помощью которых прибор учета искажает данные.

К переносному стенду прилагается методическое пособие и видеоматериалы. В итоге всего за день специалисты узнают пять ключевых «заряженного» счетчика. Этот стенд получил третье место в номинации «Лучший рационализаторский проект» на конкурсе «Лучший инженер – рационализатор» в этом году, которое присудили эксперты ПАО «Россети».



Над созданием стенда трудился внушительный коллектив специалистов-рационализаторов. Они проанализировали множество характеристик приборов учета электроэнергии, сопоставили документальных расходов с реальными возможными нагрузками токоприемников на объектах потребителей и создали уникальный продукт. За три неполных года благодаря этой разработке было выявлено 7,7 млн. кВтч похищенной электроэнергии.