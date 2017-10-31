Свердловские власти утвердили бюджет на 2018 год

Правительство Свердловской области утвердило бюджет на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Законопроект предусматривает рост налоговых и неналоговых доходов в 2018 году на 12,3 миллиарда рублей и сокращение дефицита на 2,3 миллиарда рублей. В целом, доходная часть областного бюджета должна составить 209,8 миллиарда рублей.



«Свердловская область, используя заемные средства и в прошлом, и в текущем году добилась существенного экономического роста, укрепила свои лидерские позиции по многим важным параметрам. При этом взвешенная бюджетная политика позволяет нам снижать объем государственного долга», - сказал глава региона Евгений Куйвашев.



При формировании бюджета особое внимание было уделено поддержке муниципалитетов.



«В рамках согласительных процедур с парламентариями и главами территорий нами учтены предложения муниципалитетов более чем на 9 миллиардов рублей. Самый большой объем занимают предложения по дорожной деятельности - 2,6 миллиарда, по образованию - 2,2 миллиарда рублей, по инвестиционной деятельности - 2,1 миллиарда. Средства на обеспечение муниципальной доли софинансирования мероприятий в рамках государственных программ в 2018 году составляют более 1,5 миллиарда рублей. Объем субсидий на выравнивание обеспеченности муниципальных образований вырос в 1,7 раза или на 7,9 миллиарда рублей», - сказала министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко.



Отметим, что 67,2% расходов (это 148,5 миллиарда рублей) в 2018 году пойдут на социальную сферу. Также планируется повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, доведение минимального размера оплаты труда до 9478 рублей, индексация социальных выплат на 4%.



Сейчас данный законопроект одобрен кабинетом министров и будет направлен в Законодательное Собрание Свердловской области.