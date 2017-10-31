Чубайс прогнозирует серьезныепроблемы и кризис в энергетике России

Председатель правления компании "РОСНАНО" Анатолий Чубайс прогнозирует серьезные проблемы и даже кризис в энергетике России. По словам Чубайса, эксперты говорят, что темпы роста спроса на электроэнергию в России скоро превысят возможности роста имеющихся мощностей.

Как отметил глава "РОСНАНО", сейчас есть запас, и нет никакого кризиса. Но Чубайс напомнил, что 10 лет назад не хватало мощностей во многих российских регионах: на юге Приморья, в Екатеринбурге, на юге Урала, в Западной Сибири, в Сочи. Проблемы была решена благодаря реформе энергетики.

Но, как считает Чубайс, она может вновь возникнуть лет через шесть-семь. Он не исключил, что отключение электроэнергии может случиться зимой при температуре минус 30. "Есть риск, что при максимальной загрузке имеющегося оборудования просто не хватит", - сказал Чубайс в интервью "Российской газете". Он предупредил, что при дефиците электроэнергии и цены могут пойти вверх.