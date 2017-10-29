Россия открыта для переговоров с Украиной по долгу при определенных условиях

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о том, что Россия при определенных условиях открыта для переговоров с Украиной по долгу на три миллиарда долларов США.

Силуанов назвал основное условие - Россиян должна вернуть с Украины долг в полном объеме — все три миллиарда долларов. Пр его словам, переговоры ведутся.

"И наши условия должны быть лучше, чем у коммерческих кредиторов. Уверен, что предложения по выполнению Украиной своих обязательств будут найдены", — сказал Силуанов в эфире программы "Действующие лица" на телеканале "Россия 1".

В декабре 2013 года украинские власти разместили суверенные еврооблигации на три миллиарда долларов в пользу России на нерыночных условиях. До конца 2015 года Киев рассчитывался по долгу, но позде допустила дефолт по этим облигациям.