Силуанов: Криптовалюта никогда не заменит рубль в России

Министр финансов России Антон Силуанов считает биткоин денежным суррогатом. По твердому убеждению главы Минфина, в нашей стране криптовалюта никогда не заменит национальную валюту - рубль.

По словам Силуанова, для профессиональных участников рынка криптовалюта является инструментом, с которым можно работать. Но основой для расчетов останется рубль.

В эфире телеканала "Россия 1" министр финансов рассказал, что биткоины - не денежные знаки России.

Как отметил глава Минфина, доверия к криптовалюте нет, а некоторые люди вообще сравнивают их с "МММ".

Министр финансов РФ высказался о курсе рубля