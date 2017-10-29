Силуанов: Криптовалюта никогда не заменит рубль в России
29 октября 2017, 20:04 [ «Аргументы Недели» ]
Министр финансов России Антон Силуанов считает биткоин денежным суррогатом. По твердому убеждению главы Минфина, в нашей стране криптовалюта никогда не заменит национальную валюту - рубль.
По словам Силуанова, для профессиональных участников рынка криптовалюта является инструментом, с которым можно работать. Но основой для расчетов останется рубль.
В эфире телеканала "Россия 1" министр финансов рассказал, что биткоины - не денежные знаки России.
Как отметил глава Минфина, доверия к криптовалюте нет, а некоторые люди вообще сравнивают их с "МММ".
Министр финансов РФ высказался о курсе рубля