Греф назвал причину, по которой примет решение покинуть Сбербанк

Герман Греф рассказал, выступая на заседании "Непрерывное обучение: как его использовать при развитии талантов в новом мире работы", при каких обстоятельствах он перестанет заниматься банком.

Греф заметил, что 1 декабря будет 10 лет, как он возглавляет "Сбербанк".

«Сказать честно, я все больше и больше не понимаю, чем я занимаюсь. Наступит момент, когда я пойму, наконец, и я думаю, что это будет момент, когда нужно будет уйти сразу же», — сказал он.

Полномочия Грефа на посту президента и председателя правления крупнейшего банка России истекают к декабрю 2019 года.

Ранее Герман Греф призвал участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов работать по 18 часов в сутки и заниматься своим делом «с сумасшедшей страстью». В этом, по мнению главы Сбербанка, заключается секрет жизненного успеха.

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, как впервые воспользовался биткоинами для покупки.