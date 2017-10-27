Проект бюджета на 2018-2020 годы принят в первом чтении

В пятницу, 27 октября, Госдума в первом чтении приняла проект федерального бюджета России на 2018-2020 годы.

Согласно последней информации, второе чтение данного документа состоится 17 ноября. В рамках пленарного заседания глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов подчеркнул, что бюджет будет отвечать задачам, которые поставлены перед страной, передает РИА "Новости".

В частности, следует простимулировать рост и обеспечить высокие темпы роста экономики России, а также восстановить доходы граждан, сниженные в последние годы.

Ранее стало известно, что Банк России снизил ключевую ставку.