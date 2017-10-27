Власти России расширили продуктовое эмбарго против Запада

Власти России приняли решение расширить продуктовое эмбарго против Запада. Соответствующее постановление было опубликовано сегодня на сайте правительства РФ.

В документе говорится, что в список товаров, запрещенных к ввозу из Соединенных Штатов и Евросоюза, добавлены живые свиньи. Кроме того, перечень расширен за счет некоторых видов пищевых субпродуктов и жиров сельскохозяйственных животных. В сообщении, размещенном кабинетом министров, говорится, что данные меры не скажутся на продовольственной безопасности России.

Москва ввела продуктовое эмбарго в 2014 году в ответ на западные санкции. С того времени запрет неоднократно продлевался.