Свердловская область на первом месте по выплате госдолга

Эксперты «РИА Рейтинг» опубликовали результаты исследования, согласно которому задолженность Свердловской области снизилась на 16,6 миллиарда рублей, а, например, Москвы – на 14,1 миллиарда. Таким образом, у Среднего Урала - самые высокие показатели в Российской Федерации. Всего в списке лидеров одиннадцать регионов, обеспечивших 73% от общего сокращения суммарного государственного долга субъектов РФ.

Как уточнила заместитель губернатора – министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко, в первую очередь, снижению уровня долговой нагрузки региона способствуют стабильная экономическая ситуация в регионе, хорошее исполнение бюджета, активная работа по дополнительной мобилизации доходов и взвешенная долговая политика правительства Свердловской области.