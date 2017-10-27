Принят закон об увеличении дефицита российского федерального бюджета-2017

В пятницу, 27 октября, был принят закон, увеличивающий дефицит федерального бюджета в текущем году на 2,2 процента ВВП.

Согласно последней информации, документ поднимает доходы на 41,5 миллиарда рублей – теперь эта цифра составляет 14,72 триллиона рублей. Что касается расходов, то они увеличиваются на 125,7 миллиарда рублей — до показателя 16,728 триллиона рублей, передает РИА "Новости".

Подчеркивается, что дефицит федерального бюджета возрастает на 84 миллиарда рублей и составляет 2,008 триллиона рублей. Отмечается также, что финансирование будет производиться посредством госзаимствования России и денег из Резервного фонда.