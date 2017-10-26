Стало известно, на сколько вырастет социальная пенсия в 2018 году в России

Социальные пенсии работающих и неработающих пенсионеров будут проиндексированы с 1 апреля будущего года на 4,1% и составят более 9 тысяч рублей, говорится в комментарии, размещённом на сайте Пенсионного фонда России.

Государство назначает социальные пенсии по инвалидности, потери кормильца и старости. В фонде подчеркнули, что основным видом пенсий в РФ в следующем году по-прежнему будет страховая пенсия. Ее будут получать более 40 млн человек. Еще почти 3,7 млн человек — получатели пенсий по государственному пенсионному обеспечению.