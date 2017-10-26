В чём проблема с урожаем 2017 года в России

Урожай 2017 г. оказался не просто одним из лучших, но лучшим в истории. Побиты все рекорды, поводов для гордости выше крыши. Похоже, российское село вступает в новый золотой век. Вопрос – насколько мы готовы к этому чуду?



Долгожданная зерновая буря грянула ещё сильнее, чем обещали, сбор оказался просто феноменальным. Хлынуло так, что рухнули все рекорды за всю историю. Притом рекорды грядут не только по хлебу, также нас ждёт отличный сбор ячменя, кукурузы.



Помимо прочего в 2017 г. РФ второй год подряд однозначно будет крупнейшим мировым поставщиком хлеба. Прогноз по экспорту 45 млн т, из них более 30 млн т пшеницы. Это заметный отрыв от ближайшего конкурента, США, которые в 2017 г. продадут миру 26 млн т пшеницы. На третьем, четвёртом и пятом местах Канада, Франция и Австралия, но у них менее 20 миллионов.



Крупнейший покупатель российского хлеба традиционно Египет, который вообще целиком сидит на нашем зерне, вторая – Турция, но в целом мы поставляем его уже в 86 стран, в том числе африканские Кению, ЮАР, Мозамбик и Судан и дошли до Латинской Америки, включая Мексику, которая всю историю брала зерно только у северного соседа.



Кроме того, в 2017 г. Россия стала вторым крупнейшим в мире экспортёром подсолнечного масла, и забралась на третье место в мире по экспорту сахара.



В чём основная проблема с урожаем 2017 г. в России? Зерна опять потеряли до чёрта! На самом деле урожай был не 133 млн т, по оценкам экспертов, реально выросло более 140 млн т, но 8–10 из них не собрали. Потому что в рекордный, жаркий, самый хлебный год в истории техники на полях опять отчаянно не хватало. Вторая проблема – в который раз в России разразился резкий дефицит зерновых хранилищ. Никто не держал в запасе такие огромные мощности. Хранилищ не просто мало, не хватает примерно 40%.



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