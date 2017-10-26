Челябинский МФЦ для бизнеса поздравил своего юбилейного клиента

Директор ООО «Киностудия «Челфильм» Оксана Карымова стала 3000 предпринимателем, обратившимся в челябинский многофункциональный центр для бизнеса. 25 октября бизнесвумен пришла в «Территорию бизнеса» за консультацией по получению займа в Центре микрофинансирования для расширения бизнеса. В итоге девушка не только узнала всю интересующую информацию, но и получила поздравления и презент из рук генерального директора Фонда развития МСП Артура Юсупова.



Как отметила счастливая предпринимательница, услугами «Территории бизнеса» она пользуется уже не впервые.



- Очень удобно, что не приходится сидеть в очередях, а достаточно просто подойти к тому времени, на которое ты записан. Все делается быстро и качественно. Кроме того, я прихожу сюда и для участия в образовательных программах. В ближайшем будущем планирую расширить бизнес, поэтому меня интересуют займы на льготных условиях. Это уникальная возможность получить деньги на развитие на выгодных условиях, - рассказала Оксана Карымова.



«Территория бизнеса» - это «одно окно» для предпринимателей, в котором можно получить все государственные и муниципальные услуги от подачи документов на открытие своего дела до милионного займа на его расширение.



- В общей сложности многофункциональный центр для бизнеса оказывает порядка 130 услуг. Наибольшей популярностью пользуются услуги Росреестра, Кадастровой палаты и УФНС. Интерес к МФЦ у предпринимателей растет, мы это видим по увеличивающемуся числу обращений к нам. И это логично. Ведь, чтобы получить услуги для своего бизнеса, теперь не нужно стоять в очередях и ломать голову над заполнением документов, наши специалисты сделают всю необходимую работу качественно и в сжатые сроки. К примеру, чтобы подать документы на регистрацию ИП, необходимо потратить всего 20 минут, - пояснил генеральный директор Фонда развития МСП Челябинской области Артур Юсупов.



МФЦ для бизнеса всё время в поиске новых партнёров среди банков и организаций, интересных и необходимых для работы юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Благодаря этому перечень услуг «одного окна» постоянно растёт. Кроме того, «Территория бизнеса» работает по удобному для всех графику с 8:00 до 20:00.



Напомним, МФЦ для бизнеса создан по поручению губернатора Бориса Дубровского для улучшения бизнес-среды в регионе. Открытие «Территории бизнеса» состоялось 29 мая 2017 года и было приурочено к Дню предпринимателя.