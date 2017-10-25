Товарооборот между Россией и Казахстаном растет благодаря господдержке

Эксперты выступили единодушно – приличный рост товарооборота между Южным Уралом и Казахстаном связан с расширением господдержки развития экспорта.



Как рассказал в интервью газете «Южноуральская панорама» председатель комитета Южно-Уральской торгово-промышленной палаты по внешнеэкономической деятельности, гендиректор ООО «Первая сервисная компания» Алексей Шитиков, только за первый квартал этого года товарооборот с Казахстаном увеличился на 62 процента и составил 428 миллионов долларов.

Также он отметил активность предпринимателей, которые участвуют в мероприятиях ЮУТПП, к примеру, в выставке «ЭКСПО-2017»,которая прошла в Астане. В результате на стенде региона, который готовили специалисты южноуральской торгово-промышленной палаты, заключено 15 соглашений и проведено порядка сотни переговоров.



Сейчас ЮУТТП активно готовится к форуму российско-казахстанского сотрудничества, который намечен на 9 ноября. Это знаковое событие для всех бизнесменов.



- Челябинск уже принимал в 2005 году участников межрегионального форума «Россия – Казахстан», теперь мы снова выступаем в качестве принимающей стороны, – напомнил эксперт.



В Челябинск приедут главы 30 регионов России, а также первые лица стран - Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев. Всего ожидается порядка 1200 человек. Темой предстоящего форума станет развитие человеческого капитала. Напомним, что предложение провести этот форум в столице Южного Урала высказал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.