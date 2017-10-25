На Южном Урале построят несколько новых индустриальных парков

Сегодня, 25 октября, губернатору Челябинской области Борису Дубровскому доложили о постройке новых индустриальных парков. Как уточнили в реестре минпромторга России, в список уже внесены два парка региона – «Станкомаш» в Челябинске и «ММК – Индустриальный парк» в Магнитогорске. Еще один - «Малая Сосновка» - создан недавно.



Кроме того, на Южном Урале построят похожие объекты вблизи Озерска - «Новогорный», «Рудничный» в Саткинском районе, а также индустриальный парк «Верхний Уфалей» на площадях «Уфалейникеля». В данный момент устраняются замечания по пакету документов для нового парка «Техникс», который расположится на свободных площадях Челябинского тракторного завода. Их планируют утвердить в 2018 году.



Напомним, что для всех резидентов индустриальных парков предоставляется существенная поддержка региональных властей. Так, для участников «Станкомаша» установлены льготы по региональным налогам на прибыль и имущество организаций, а также по земельному налогу, что привело к росту числа рабочих мест с 3.3 тысяч до 4.4 тысяч.



- Из бюджет аЮжного Урала были выделены 145,3 миллиона рублей на реконструкцию дороги по улице Енисейской, - отметил глава минэкономразвития региона Сергей Смольников.

Руководитель пака ООО «ММК – Индустриальный парк» Владимир Дремов уточнил, что резидентам предоставляются льготы по аренде площадей, пакет налоговых стимулов, готовые площади и инфраструктура. По поручению Бориса Дубровского этот опыт будут перенимать другие парки. Кроме того, губернатор поставил задачу представителям парка проработать вопрос по развитию новых компетенций.



- Магнитогорский парк в сотрудничестве с комбинатом и техническим университетом может стать центром инноваций, а площадку парка необходимо рассматривать как полигон для апробации новых технологических решений в металлургии и смежных отраслях, – сказал Борис Дубровский.