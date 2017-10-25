Вирус BadRabbit пытался атаковать российские банки из топ-20

Вирус-шифровальщик BadRabbit попытался атаковать российские банки из топ-20, однако не преуспел.

Как отметил гендиректор компании Group-IB, которая занимается предотвращением и расследованием киберпреступлений, Илья Сачков, организация заметила попытки проникновения вируса в инфраструктуры банков. Как уточняет РИА "Новости", вредоносные файлы приходили вчера с 13.00 по 15.00 по московскому времени.

Напомним, в минувший вторник, 24 октября, атаке подвергся целый ряд средств массовой информации, в частности агентство "Интерфакс" и издание "Фонтанка.ру". За расшифровку вируса BadRabbit хакеры требуют 283 доллара (0,05 биткоина).