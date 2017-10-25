Россия назвала сумму белорусского долга по госкредитам

РФ подсчитала сумму долга Белоруссии по госкредитам, которые были предоставлены российской стороной.

Согласно последней информации, на 2 октября текущего года задолженность Белорусии составляет 6,5 млрд долларов. Уточняется, что просроченных обязательств нет, передает в среду, 25 октября, РИА "Новости".

В сентябре стало известно, что в январе-августе 2017 года государственный долг страны увеличился на 2 млрд долларов (на 14,7 процента) и составил 15,7 млрд долларов. Данную информацию предоставило Министерство финансов Белоруссии.



