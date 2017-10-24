Свердловский Роспотребнадзор проверил хлебобулочные изделия
24 октября 2017, 14:17 [ «Аргументы Недели. Екатеринбург» ]
В результате проверки свердловского Роспотребнадзора было забраковано около 243 килограмма кондитерских и хлебобулочных изделий, что составляет около 7% от общего объема проверенного товара (порядка 4 тонн).
«По-прежнему большая часть данной продукции браковалась по причине несоответствия требованиям нормативных документов, технических регламентов, а также по причине несоответствия маркировки, отсутствия сопроводительных документов», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.