Путин заявил, что экономика России вышла из стагнации

Во вторник, 23 октября, президент России Владимир Путин сделал важное заявление.

По словам главы государства, экономика страны вышла из стагнации и это оживление носит устойчивый характер. Как уточняет сегодня ТАСС, Владимир Путин в рамках инвестиционного форума "Россия зовет!" подчеркнул, что рост экономики за третий квартал текущего года составил 1,8 процента. Президент РФ добавил, что в настоящий момент страна открывает большие возможности для инвесторов.

Кроме того, уточняется, что прирост реальных зарплат в России за три квартала 2017 года достиг 2,5 процентов.