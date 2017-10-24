Минфин России предложил вводить жесткие валютные ограничения в случае кризиса 

Минфин РФ предлагает отмену обязательного возврата экспортной выручки в Российскую Федерацию, но просит дать Центробанку и правительству право вводить в кризис жесткие валютные ограничения.

В подобные ограничения будут входить: требование от экспортеров репатриировать деньги, в обязательном порядке продавать валюту, получать разрешения на покупку валюты, открывать спецсчета для отдельных видов валютных операций и резервировать под них деньги. Такие предложения изложены в письме министра финансов Антона Силуанова Медведеву. С копией документа ознакомилась газета "Ведомости".

Эти меры "на всякий случай": опыт 2014 года заставляет быть готовыми к любой ситуации, хотя сейчас нет повода для беспокойства.

Ранее Антон Силуанов рассказал, сможет ли бюджет страны выдержать ужесточение санкций. По словам главы Минфина, Российская Федерация максимально подготовлена к подобному исходу.