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Минфин России предложил вводить жесткие валютные ограничения в случае кризиса 

24 октября 2017, 12:01 [ «Аргументы Недели» ]

Минфин России предложил вводить жесткие валютные ограничения в случае кризиса 
pixabay.com

Минфин РФ предлагает отмену обязательного возврата экспортной выручки в Российскую Федерацию, но просит дать Центробанку и правительству право вводить в кризис жесткие валютные ограничения.

В подобные ограничения будут входить: требование от экспортеров репатриировать деньги, в обязательном порядке продавать валюту, получать разрешения на покупку валюты, открывать спецсчета для отдельных видов валютных операций и резервировать под них деньги. Такие предложения изложены в письме министра финансов Антона Силуанова Медведеву. С копией документа ознакомилась газета "Ведомости".

Эти меры "на всякий случай": опыт 2014 года заставляет быть готовыми к любой ситуации, хотя сейчас нет повода для беспокойства.

Ранее  Антон Силуанов рассказал, сможет ли бюджет страны выдержать ужесточение санкций. По словам главы Минфина, Российская Федерация максимально подготовлена к подобному исходу.

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Ушла из жизни мать актера Александра Абдулова

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Божена Рынска изумлена решением ее гражданского мужа возглавить штаб Собчак

Журналистка, публицист Божена Рынска в своем фейсбуке удивилась решению ее гражданского мужа, политолога и сооснователя телекомпании НТВ Игоря Малашенко возглавить предвыборный штаб Ксении Собчак.

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При пожаре в многоэтажном московском доме погиб человек

В ходе сильного пожара в десятиэтажном жилом доме, расположенном на юго-западе Москвы, погиб человек. Данную информацию во вторник, 24 октября, предоставил источник в экстренных службах столицы.

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Арестована финансист и бухгалтер «Дорожной революции» Юревича и теневых схем РЖД

Об этом громком уголовном деле, о хищениях в структурах РЖД, мы уже писали 31 августа «Бывший чиновник РЖД Владимир Гаца задержан по подозрению в хищении средств» и 19 сентября этого года: «Компания Артёма Чайки выявила факты хищения у государства».

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Снова аплодируем Вишневскому

Снова аплодируем Вишневскому

22 октября в одном из столичных клубов отпраздновали день рождения Владимира Вишневского. Известного поэта, телеведущего, киноактёра, члена Союза писателей Москвы. Большого друга «Аргументов недели».

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Врачи рассказали, как себя чувствует Армен Джигарханян

Врачи рассказали, как себя чувствует Армен Джигарханян

Во вторник, 24 октября, медики рассказали, как себя в настоящий момент чувствует актер Армен Джигарханян. Артист остается в больнице, однако состояние его здоровья является удовлетворительным.

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Мужчина задержан за танец на крыше полицейской машины в Москве

Мужчина задержан за танец на крыше полицейской машины в Москве

В Москве задержали мужчину, который станцевал на крыше полицейского автомобиля машины. При этом он повредил капот и светозвуковые устройства. Инцидент произошел вечером, 23 октября в Медведкове.

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Близнецы из фильма "Приключения Электроника" должны банку крупную сумму

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Владимир и Юрий Торсуевы, которые сыграли роли Электроника и Сергея Сыроежкина в фильме "Приключения Электроника" задолжали банку крупную сумму. У близнецов дела сейчас идут не слишком успешно.

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