Минфин России предложил вводить жесткие валютные ограничения в случае кризиса
24 октября 2017, 12:01 [ «Аргументы Недели» ]
Минфин РФ предлагает отмену обязательного возврата экспортной выручки в Российскую Федерацию, но просит дать Центробанку и правительству право вводить в кризис жесткие валютные ограничения.
В подобные ограничения будут входить: требование от экспортеров репатриировать деньги, в обязательном порядке продавать валюту, получать разрешения на покупку валюты, открывать спецсчета для отдельных видов валютных операций и резервировать под них деньги. Такие предложения изложены в письме министра финансов Антона Силуанова Медведеву. С копией документа ознакомилась газета "Ведомости".
Эти меры "на всякий случай": опыт 2014 года заставляет быть готовыми к любой ситуации, хотя сейчас нет повода для беспокойства.
Ранее Антон Силуанов рассказал, сможет ли бюджет страны выдержать ужесточение санкций. По словам главы Минфина, Российская Федерация максимально подготовлена к подобному исходу.