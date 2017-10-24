Глава ВТБ высказался насчет изспользования криптовалюты

Глава ВТБ Андрей Костин во вторник, 24 октября, высказался об использовании криптовалюты.

Эксперт подчеркнул, что в целом он настроен скептически, поскольку эта сфера является новой для государства. В эфире телеканала CNBC Костин сегодня заметил, что инвестиции в криптовалюту в настоящий момент являются очень рискованными, поскольку российские власти еще до конца не решили, каким образом следует регулировать этот процесс.

Глава ВТБ добавил, что зафиксирован ряд спекулятивных факторов в данном виде валюты, а это довольно опасно.