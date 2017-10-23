Свердловский АПК перевыполнил план по урожаю

Свердловский министр АПК и продовольствия Дмитрий Дегтярёв объявил о завершении уборочной кампании. По его словам, в этом году, несмотря на холодное лето, был перевыполнен план по зерну, овощам и кормам, сообщает департамент информполитики губернатора.

«Сезон полевых работ в Свердловской области был несколько осложнен погодными условиями, – отметил министр АПК и продовольствия Дмитрий Дегтярев. – Из-за затяжной весны аграрии чуть позже вышли в поля, летом и осенью полноценной уборке мешали дожди. Но в итоге удалось вовремя и в полном объеме убрать весь урожай. Все благодаря организованной работе аграриев, своевременной подготовке техники и горюче-смазочных материалов, а также эффективной политике, которую ведет руководство региона в вопросах поддержки агросектора, содействуя получению доступных кредитов и техническому перевооружению».

Так, валовый сбор зерна составил 807 тысяч тонн. Это на 28 % выше, чем в 2016 году. Урожай картофеля и овощей также вырос. Картофеля собрано 232 тысячи тонн (в 2016 году – 189 тысяч), капусты, моркови и свеклы – 404 тысячи (в 2016 году – 353 тысячи). Перевыполнен план по заготовке кормов: на одно животное запасено 32 центнера при плане 30 центнеров.