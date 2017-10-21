В правительстве назвали новую дату отмены ограничений на ввоз томатов из Турции

Россия снимет ограничения на поставки томатов из Турции не с 1 декабря, как планировалось раньше, а с 1 ноября. Об этом сегодня заявил министр энергетики РФ Александр Новак, который является одним из руководителей межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

По словам Новака, которого процитировал ТАСС, стороны согласовали поставки в Россию 50 тысяч тонн томатов. Министр экономики Турции Нихат Зейбекчи приветствовал решение Москвы, заявив, что оно его обрадовало.

РФ ограничила ввоз сельскохозяйственной продукции из Турции с 1 января 2016 года. Этот шаг был предпринят после того, как турецкие истребители уничтожили в небе над Сирией российский бомбардировщик. В настоящее время почти все ограничения сняты, но запрет на поставки томатов сохранился.