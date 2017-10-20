В Госдуму внесен законопроект, согласно которому размер штрафов в рамках системы "Платон" за неоплату проезда большегрузных транспортных средств по федеральным трассам может быть увеличен.

Правительство предлагает внести соответствующие поправки в статью КоАП "Несоблюдение требований законодательства РФ о внесении платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн".

Как отмечает РИА "Новости", ссылаясь на данные пояснительной записки, административный штраф рекомендуют увеличить с 5 тысяч рублей до 20 тысяч рублей.