Карелия первой в стране признала нехватку денег на повышение зарплат бюджетникам

Карелия стала первым российским регионом, признавшим отсутствие средств, необходимых для повышения зарплат работникам бюджетной сферы в текущем году.

О проблемах с финансированием, возникших в республике, стало известно РБК. Издание сообщает, что по состоянию на 1 сентября Карелии не хватало на эти цели 783 млн рублей. Регион попросил помощи у правительства.

Напомним, в феврале текущего года в Карелии сменился губернатор. На эту должность был назначен Артур Парфенчиков, ранее занимавший пост главы Федеральной службы судебных приставов. В сентябре Парфенчиков победил на прошедших в регионе губернаторских выборах.