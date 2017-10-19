Россия ужесточит борьбу с дистанционным хищением банковских средств
19 октября 2017, 15:00 [ «Аргументы Недели» ]
В России должен появиться механизм для предотвращения хищения средств через интернет-банкинг. Об этом заявил российский премьер Дмитрий Медведев. Проблема измеряется не одной сотней миллионов рублей.
По словам Медведева, Центробанк будет выявлять признаки незаконных денежных переводов.
"Сервисы в этой сфере уже существуют", - сказал премьер-министр и добавил, что банки смогут дополнять признаки, опираясь на собственную практику. При первом же подозрении можно будет приостановить транзакцию, а потом связаться с клиентом. В целом "усилились атаки на банковские счета клиентов, которые осуществляются без их согласия, незаконно списываются средства через интернет, через мобильную связь, через различные платежные системы и с этим сталкиваются не только организации, но и клиенты банков", отметил Медведев, передает ТАСС.