Депутат Госдумы РФ Андрей Альевских опубликовал ответ свердловского министерства строительства на свой запрос. В документе указано. что на сегодняшний день от недобросовестных застройщиков пострадало 4 128 свердловчан, а также указаны сроки сдачи "долгостроев".

Так, ЖК «Березки» в Березовском (застройщик — «БЗСК — Инвест») предполагается достроить до конца текущего года. ЖК «Первый Николаевский» — до 30 декабря 2018 года. ЖК «Оптимист» в Первоуральске («БЗСК — Инвест») — до 30 июня 2019 года, ЖК «Новый Уктус» — до 1 июля 2019 года. Жилой дом по адресу улица Бахчиванджи, 15 предполагается достроить до конца текущего года. ЖК «Кольцовский дворик»: один дом — до конца текущего дома, другой — до третьего квартала 2019 года. Дольщики жилого дома на Щербакова, 20, по данным регионального минстроя, в настоящее время оформляют права собственности на жилые помещения.